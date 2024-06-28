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Смартфоны Samsung впервые стали популярнее в США, чем iPhone от Apple

Смартфоны Samsung впервые стали популярнее в США, чем iPhone от Apple
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По данным издания WCCFTech, Samsung впервые обогнала Apple по продажам смартфонов на внутреннем рынке США. Аналитическая компания CIRP сообщила, что за последний год продукция Samsung заняла 38% рынка, в то время как Apple – 33%.

Успех Samsung кроется в том, что компания предлагает широкий ассортимент своей продукции: начиная от флагманских моделей Galaxy S и заканчивая более бюджетными неплохими вариантами. В WCCFTech считают, что Samsung предлагает более выгодные условия покупки. В первую очередь покупателей привлекает прежде всего цена. Apple же продолжает концентрироваться на премиальных моделях iPhone, которые дороже.

Помимо Apple и Samsung, есть данные о продажах и других компаний. К примеру, Google заняла 6%, а Motorola — 13%.

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