Смартфоны Samsung впервые стали популярнее в США, чем iPhone от Apple

По данным издания WCCFTech, Samsung впервые обогнала Apple по продажам смартфонов на внутреннем рынке США. Аналитическая компания CIRP сообщила, что за последний год продукция Samsung заняла 38% рынка, в то время как Apple – 33%.

Успех Samsung кроется в том, что компания предлагает широкий ассортимент своей продукции: начиная от флагманских моделей Galaxy S и заканчивая более бюджетными неплохими вариантами. В WCCFTech считают, что Samsung предлагает более выгодные условия покупки. В первую очередь покупателей привлекает прежде всего цена. Apple же продолжает концентрироваться на премиальных моделях iPhone, которые дороже.

Помимо Apple и Samsung, есть данные о продажах и других компаний. К примеру, Google заняла 6%, а Motorola — 13%.