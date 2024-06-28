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«Я так счастлив»: Джанкарло Эспозито — о том, что сыграл в фильме Marvel

«Я так счастлив»: Джанкарло Эспозито — о том, что сыграл в фильме Marvel
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Во время недавней беседы с изданием ComicBook актёр Джанкарло Эспозито прокомментировал множество слухов о том, что он рассматривался на роль Профессора Икс.

По словам артиста, ему нравится, что фанаты запускают подобные слухи. Эспозито подчеркнул, что он решил сняться в киновселенной Marvel в том числе и ради своих поклонников.

Фанаты действительно запустили слух обо мне и Профессоре Икс, и мне это понравилось. Я решил поучаствовать, потому что люблю фанатов. Я начал думать о Профессоре Икс. Вдруг это был бы персонаж, в котором я бы действительно преуспел и был бы великолепен. Я так счастлив быть в киновселенной Marvel.

Джанкарло Эспозито сыграет в «Капитане Америка 4». Какую роль получит актёр, пока не раскрывается. Лента выйдет 14 февраля 2025.

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