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Milkicow стал двукратным чемпионом России по StarCraft 2

Milkicow стал двукратным чемпионом России по StarCraft 2
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21-летний терран Илья milkicow Потапов выиграл чемпионат России по компьютерному спорту в дисциплине StarCraft 2.

В финале Милкикоу взял реванш у Якова YoungYakov Моисеенко, выстающего за расу зергов. Серия завершилась со счётом 3:1 в пользу Потапова, который увозит домой главный денежный приз в размере 250 тыс. рублей — второй финалист выигрывает 150 тысяч. Третьим стал протосс Артём ART Юровский (70 тыс. рублей).

Это второй титул чемпиона страны в карьере milkicow — он первенствовал в 2022 году, а в прошлый раз остался вторым, уступив в финале YoungYakov.

После небольшой паузы определятся победители чемпионата России по Dota 2 и Counter-Strike 2. Все матчи проходят на набережной Цесаревича во Владивостоке.

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