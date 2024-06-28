ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялась мировая премьера фильма «Тихое место: День первый»

Состоялась мировая премьера фильма «Тихое место: День первый»
Комментарии

Сегодня состоялась мировая премьера фильма «Тихое место: День первый». Картина вышла в США и странах Европы, но официального проката в России не будет.

Несмотря на отсутствие легального проката ленты в стране, по данным СМИ, до России хоррор может добраться уже 29 июня.

«Тихое место: День первый» расскажет о первых днях вторжения на Землю жутких инопланетян. Они слепые, но отлично ориентируются по звукам. Сюжет посвящён двум героям, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке. Картина идёт 1 час и 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, снявший «Свинью» с Николасом Кейджем.

Материалы по теме
Сериал «Тёмная материя» от Apple: что будет после финала первого сезона?
Сериал «Тёмная материя» от Apple: что будет после финала первого сезона?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android