Сегодня состоялась мировая премьера фильма «Тихое место: День первый». Картина вышла в США и странах Европы, но официального проката в России не будет.

Несмотря на отсутствие легального проката ленты в стране, по данным СМИ, до России хоррор может добраться уже 29 июня.

«Тихое место: День первый» расскажет о первых днях вторжения на Землю жутких инопланетян. Они слепые, но отлично ориентируются по звукам. Сюжет посвящён двум героям, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке. Картина идёт 1 час и 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, снявший «Свинью» с Николасом Кейджем.