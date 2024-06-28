Эксперт рассказал, как спасти свой смартфон при утоплении

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, как пользователи могут спасти свой смартфон, если он, к примеру, упал в воду.

По словам Голицыной, сначала нужно выключить устройство и не пытаться его включить, чтобы избежать короткого замыкания. Это — важный шаг, с которого стоит начать.

Если смартфон оказался под водой, необходимо действовать немедленно. Сначала нужно выключить устройство и не пытаться его включить, чтобы избежать короткого замыкания. Затем нужно удалить лишнюю воду с поверхности мягкой тряпкой или бумажным полотенцем.

Голицына отметила, что в случае, если модель смартфона позволяет извлечь батарею, это нужно сделать как можно скорее. Также рекомендуется достать SIM-карту и просушить её.

После того как смартфон визуально высохнет, следует оставить его на несколько часов или даже суток для окончательного высыхания. Затем можно попытаться включить устройство и проверить его работоспособность.

Использовать дополнительные средства вроде фена не рекомендуется даже для просушки, так как это может привести к повреждению электроники внутри смартфона.