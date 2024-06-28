Ubisoft разрабатывает сразу несколько ремейков Assassin's Creed

Глава Ubisoft Ив Гиймо сообщил, что компания работает над несколькими ремейками Assassin's Creed. Его слова соответствуют информации журналистов и инсайдеров, которые сообщали о существовании ремейков ещё давно.

Гиймо не назвал, какие конкретно части переиздадут, однако заявил, что их качество приятно удивит геймеров. Ремейки позволят увидеть любимые части серии под другим углом, отметил Ив.

Игроки должны впечатлиться ремейками Assassin's Creed. Они позволят нашей компании вернуться к ранее созданным ею играм и улучшить их. Миры некоторых частей серии всё ещё очень богаты.

Ранее Том Хендерсон и другие сообщали о работе над ремейком Assassin's Creed 4: Black Flag. Какую ещё часть могут перевыпустить, пока не сообщается.