Актёр из нового «Тихого места» назвал Майкла Сарноски одним из величайших режиссёров

Актёр Алекс Вулф в недавнем интервью, посвящённом промокампании фильма «Тихое место: День первый», назвал режиссёра ленты Майкла Сарноски одним из величайших режиссёров поколения.

Вулфу было очень приято работать с постановщиком над картиной и перенимать его видение ленты и опыт. По словам артиста, Сарноски смог передать весь ужас двух первых частей, а в некоторые моменты даже пошёл дальше.

Майкл один из величайших режиссёров нашего поколения. В картине есть волнение и страх, присущие первым двум фильмам, но он идёт ещё дальше. Эта лента ещё больше ужасает.

Мировая премьера картины, кстати, уже состоялась. Фильм показывают в США и странах Европы. До России хоррор может добраться уже завтра, 29 июня. Конечно, с неофициальными показами.