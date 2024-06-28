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ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Кукушкин» с Александром Якиным

ТНТ начал съёмки комедийного сериала «Кукушкин» с Александром Якиным
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», ТНТ и Good Story Media приступили к работе над комедийным сериалом под рабочим названием «Кукушкин».

Шоу рассказывает о застенчивом офисном работнике Лёне, чью размеренную и спокойную жизнь нарушает появление в Москве его дерзкого одноклассника Кирюхи. Двум старым приятелям придётся привыкать друг к другу.

Режиссёром шоу выступает Велимир Русаков. Генеральные продюсеры проекта – Антон Щукин, Антон Зайцев и Артем Логинов. В актёрском составе сериала задействованы Данила Рассомахин, Александр Якин, Дарья Руденок, Наталья Иглина, Артем Осипов и другие.

Фото: Good Story Media

Фото: Good Story Media

Премьера «Кукушкина» запланирована на ТНТ в 2025 году. Точную дату пока не называют, но сделают это позже.

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