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Final Fantasy 7 Rebirth стала самой высокооценённой игрой первого полугодия на Metacritic

Metacritic опубликовал свой топ из 20 самых высокооценённых игр первого полугодия 2024 года. В лидерах оказалась Final Fantasy 7 Rebirth, набравшая 92 балла.

В учёт не брались дополнения, мобильные игры, улучшенные версии тайтлов и прочие проекты. Именно поэтому в топе, к примеру, нет дополнения Shadow of the Erdtree, которое набрало на Metacritic 95 баллов.

Самые высокооценённые игры первого полугодия 2024-го