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Final Fantasy 7 Rebirth стала самой высокооценённой игрой первого полугодия на Metacritic

Final Fantasy 7 Rebirth стала самой высокооценённой игрой первого полугодия на Metacritic
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Metacritic опубликовал свой топ из 20 самых высокооценённых игр первого полугодия 2024 года. В лидерах оказалась Final Fantasy 7 Rebirth, набравшая 92 балла.

В учёт не брались дополнения, мобильные игры, улучшенные версии тайтлов и прочие проекты. Именно поэтому в топе, к примеру, нет дополнения Shadow of the Erdtree, которое набрало на Metacritic 95 баллов.

Самые высокооценённые игры первого полугодия 2024-го

  1. Final Fantasy 7 Rebirth — 92 балла.
  2. Animal Well — 91 балл.
  3. Balatro — 90 баллов.
  4. Tekken 8 — 90 баллов.
  5. Like a Dragon: Infinite Wealth — 89 баллов.
  6. Lorelei and the Laser Eyes — 88 баллов.
  7. Ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door — 88 баллов.
  8. Ремейк Persona 3 — 87 баллов.
  9. Riven — 87 баллов.
  10. Shin Megami Tensei 5: Vengeance — 87 баллов.
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