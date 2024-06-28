Для Dragon's Dogma 2 вышла пробная версия — она доступна до середины июля

Компания Capcom выпустила пробную версию Dragon's Dogma 2 — своего недавнего хита в жанре RPG. Пользователи Steam и владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series могут полностью бесплатно провести в ролевой игре около двух часов. Весь прогресс после сессии можно будет перенести в полную версию.

Загрузка пробной версии Dragon's Dogma 2 в Steam Фото: Steam

В Capcom также напомнили о существовании отдельного редактора персонажа, в котором можно создать главного героя без ограничений по времени и продолжить путешествие в пробной версии. Само демо будет доступно до 18 июля.

Dragon's Dogma 2 — большая ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Грансис. Одна из главных особенностей серии — сражения с гигантскими созданиями в духе Shadow of the Colossus: герои могут взбираться прямо по телам своих противников, находя их самые уязвимые места. Игра поступила в продажу 22 марта 2024 года и с тех пор разошлась тиражом более чем в 3 млн копий.