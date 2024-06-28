Аудитория бесплатного шутера XDefiant от Ubisoft превысила 11 млн человек

Глава Ubisoft Ив Гиймо рассказал, что аудитория бесплатного шутера XDefiant превысила 11 млн человек. Гиймо выразил благодарность игрокам и отметил, что впереди их ждёт ещё много всего интересного. Босс Ubisoft уверен, что 11 млн — не предел для шутера.

XDefiant представляет собой соревновательный шутер, который позиционируется как прямой конкурент Call of Duty. На релизе геймерам было доступно 14 карт, пять фракций, пять режимов и 24 вида оружия. Сейчас контента стало ещё больше.

За создание игры отвечал Марк Рубин, который работал над многими частями Call of Duty. Ранее инсайдер Том Хендерсон сообщил, что за первые 2,5 часа в тайтл сыграло больше 1 млн игроков. Никакая другая игра Ubisoft так быстро не набирала аудиторию — это рекорд.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.