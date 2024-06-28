Bald dynasty с fsd и Пролетарием стала чемпионом России по Dota 2

Чемпионат России по компьютерному спорту по дисциплине Dota 2 завершился победой столичной команды bald dynasty.

В финале коллектив, за который выступают в том числе fsd, selfhate и Proletariy, оказался сильнее V1dar Gaming со счётом 2:1. Помимо титула, за победу Bald dynasty получат главный денежный приз в размере 800 тысяч рублей — второй финалист заработал вдвое меньше.

Бронзу первенства страны завоевала DerzhaWIN, за которую играли Otaker и smN. Коллектив увозит домой 200 тысяч рублей.

Ранее на чемпионате России во Владивостоке определились победители в четырёх личных дисциплинах. Так, турнир по StarCraft 2 второй раз в своей карьере выиграл Илья milkicow Потапов, выступающий за расу зергов. После небольшой паузы определится чемпион по CS2.