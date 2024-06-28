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Съёмки ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер официально завершены

Съёмки ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер официально завершены
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Американская актриса Рэйчел Зеглер объявила о завершении съёмок фильма «Белоснежка». В своих соцсетях артистка заявила, что очень гордится своими коллегами по съёмочной площадке.

Фото: Соцсети Рэйчел Зеглер

Таким образом, съёмки нового ремейка Disney завершились летом 2024 года, хотя изначально премьера фильма должна была состояться в марте. Всё дело в забастовках сценаристов и актёров, прошедших в 2023 году — большая пауза в производстве повлияла на премьеру многих фильмов и сериалов.

Ремейк «Белоснежки» расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет «Галь Гадот» («Чудо-женщина»). Премьера ленты состоится 21 марта 2025 года.

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