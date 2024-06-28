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В России представили «Платформу» — аналог YouTube со схожим интерфейсом

В России представили «Платформу» — аналог YouTube со схожим интерфейсом
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По данным ТАСС, российские разработчики из компании Rteam представили сервис «Платформа», который позиционируется как аналог YouTube. В России при этом уже есть несколько аналогов: это RuTube и «VK Видео».

Как отмечают в издании, новый сервис предлагает интерфейс и функционал, схожий с YouTube. На платформе сделали систему рекомендаций и инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Ролики доступны вплоть до 4К с субтитрами, в системе которых есть распознавание русского и английского языков. Более того, в сервисе будет формат коротких видеороликов в духе Shorts на том же YouTube.

Фото: ТАСС

По словам гендиректора Rteam Андрея Талызина, «Платформа» может выдерживать 240 тыс. запросов в секунду. Дату её запуска пока не называют.

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