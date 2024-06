Создатель GTA объяснил, почему Rockstar так и не выпустила фильм по культовой серии

Издание The Ankler взяло интервью у Дэна Хаузера — одного из создателей серии GTA и влиятельнейшего человека в игровой индустрии. В 2020 году разработчик ушёл из Rockstar Games на заслуженный отдых и начал проводить больше времени со своей семьёй.

В интервью Хаузер в том числе рассказал, почему по серии Grand Theft Auto так и не сняли полнометражный фильм. Бывший разработчик признался, что ему и его студии приходили самые разные предложения об экранизации, однако компания отказывалась в адаптации из-за низкого качества проектов по видеоиграм. В студии считали, что такой фильм негативно повлияет на бренд, отличавшийся играми высочайшего класса.

У нас была гигантская франшиза стоимостью миллиарды долларов. И с экономической точки зрения снимать фильм по GTA не было никакого смысла. Рисковать не было никакого смысла. В те времена фильмы по играм были очень низкого качества.

Хаузер также признал, что сейчас настали совсем другие времена — экранизации вроде The Last of Us, «Фоллаута» и «Братья Супер Марио в кино» оказываются не только качественными произведениями, но и приводят к видеоиграм новую аудиторию. Поэтому бывший разработчик не исключает, что Rockstar когда-нибудь снимет экранизацию культовой GTA или Red Dead Redemption.