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Авторы Elden Ring: Shadow of the Erdtree рассказали, как повысить FPS в дополнении

Авторы Elden Ring: Shadow of the Erdtree рассказали, как повысить FPS в дополнении
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После релиза дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring многие игроки пожаловались на проблемы с оптимизацией. С неприятной ситуацией столкнулись в том числе те, у кого базовая игра работала без каких-либо просадок частоты кадров.

28 июня техническая поддержка студии FromSoftware предложила геймерам решение проблемы — оно связано с приложениями для мышки. Разработчики заявили, что непостоянная частота кадров может быть связана со сторонним софтом, поэтому необходимо отключить все программы для регулировки мыши и клавиатуры, после чего запустить игру.

Кроме того, разработчики посоветовали геймерам ещё раз заглянуть в меню графических настроек и проверить функцию трассировки лучей. Её необходимо отключить для более стабильного FPS, подчеркнули авторы.

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