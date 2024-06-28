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Звезда «Чужого» и «Аватара» Сигурни Уивер получит почётную награду Венецианского фестиваля

Звезда «Чужого» и «Аватара» Сигурни Уивер получит почётную награду Венецианского фестиваля
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Знаменитая американская актриса Сигурни Уивер станет обладателем почётного «Золотого Льва» Венецианского кинофестиваля за заслуги перед кинематографом. Об этом организаторы выставки сообщили на своём официальном сайте.

Подкреплённая своим театральным образованием Сигурни Уивер покорила кинозрителей фильмом «Чужой» режиссёра Ридли Скотта, вскоре став знаковой фигурой 1980-х годов. Обладая замечательным темпераментом, способным двигаться деликатно, но без хрупкости, она создала образ решительной и уверенной в себе женщины, в то же время используя бесконечное количество оттенков, она позволяет проявиться своей невероятно магнетической, женственной чувственности.

Актриса Сигурни Уивер больше всего известна по роли Эллен Рипли в киносагах «Чужой» и «Охотники за привидениями». Кроме того, 74-летняя артистка продолжает играть в крупнобюджетных блокбастерах — недавно женщина сыграла молодую девушку в «Аватаре: Путь воды».

81-й Венецианский кинофестиваль пройдёт с 28 августа по 7 сентября.

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