Расписание выхода сериала «Мокрые майки» от Premier
Онлайн-кинотеатр Premier раскрыл дату выхода комедийного сериала «Мокрые майки». Шоу начнёт выходить уже с 4 июля и расскажет историю бывшей стриптизёрши, которая открывает собственную автомойку. Главные роли в проекте исполнили Мария Горбань, Давид Манукян, Ирина Темичева, Алёна Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.
В первый сезон шоу войдёт десять эпизодов — первые две серии будут доступны в день премьеры, остальные эпизоды будут выходить с разницей в несколько дней. Финал состоится уже 1 августа.
Расписание выхода сериала «Мокрые майки»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 июля
|2-я серия
|4 июля
|3-я серия
|9 июля
|4-я серия
|11 июля
|5-я серия
|16 июля
|6-я серия
|18 июля
|7-я серия
|23 июля
|8-я серия
|25 июля
|9-я серия
|30 июля
|10-я серия
|1 августа
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