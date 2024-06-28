Расписание выхода сериала «Мокрые майки» от Premier

Онлайн-кинотеатр Premier раскрыл дату выхода комедийного сериала «Мокрые майки». Шоу начнёт выходить уже с 4 июля и расскажет историю бывшей стриптизёрши, которая открывает собственную автомойку. Главные роли в проекте исполнили Мария Горбань, Давид Манукян, Ирина Темичева, Алёна Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.

В первый сезон шоу войдёт десять эпизодов — первые две серии будут доступны в день премьеры, остальные эпизоды будут выходить с разницей в несколько дней. Финал состоится уже 1 августа.

Расписание выхода сериала «Мокрые майки»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 4 июля 2-я серия 4 июля 3-я серия 9 июля 4-я серия 11 июля 5-я серия 16 июля 6-я серия 18 июля 7-я серия 23 июля 8-я серия 25 июля 9-я серия 30 июля 10-я серия 1 августа