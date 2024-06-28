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Сериал Мокрые майки (2024) на Premier (Премьер): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Мокрые майки» от Premier
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Онлайн-кинотеатр Premier раскрыл дату выхода комедийного сериала «Мокрые майки». Шоу начнёт выходить уже с 4 июля и расскажет историю бывшей стриптизёрши, которая открывает собственную автомойку. Главные роли в проекте исполнили Мария Горбань, Давид Манукян, Ирина Темичева, Алёна Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.

В первый сезон шоу войдёт десять эпизодов — первые две серии будут доступны в день премьеры, остальные эпизоды будут выходить с разницей в несколько дней. Финал состоится уже 1 августа.

Расписание выхода сериала «Мокрые майки»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 июля
2-я серия4 июля
3-я серия9 июля
4-я серия11 июля
5-я серия16 июля
6-я серия18 июля
7-я серия23 июля
8-я серия25 июля
9-я серия30 июля
10-я серия1 августа
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