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Сборы мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» превысили 100 млн рублей

Сборы мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» превысили 100 млн рублей
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28 июня сборы мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» в кинотеатрах России превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата анимационной ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 20 июня.

Фото: «Фонд Кино»

«Три богатыря. Ни дня без подвига» — спецвыпуск о приключении богатырей, состоящий из трёх коротких историй, снятых в честь 20-летия франшизы. Они рассказывают о самых разных моментах из жизни мифических персонажей: о расследовании похищения княжеской короны, о спасении друзей из волшебного мира снов и о коне Юлии с Алёшей, которые схлестнутся в эпической битве умов.

Несмотря на выход спецвыпуска, студия «Мельница» уже начала работу сразу над двумя новыми картинами по франшизе: «Три богатыря. Конец времён» и «Три богатыря. Город планеты».

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