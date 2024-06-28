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Вышел новый трейлер аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — премьера 3 июля

Вышел новый трейлер аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» — премьера 3 июля
Аудио-версия:
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На этой неделе студия Kadokawa опубликовала новый трейлер романтического аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Из ролика стало известно, что премьера первого эпизода состоится уже 3 июля.

Также в видео авторы показали ряд милых эпизодов и заигрывания главных героев друг с другом.

Видео доступно на YouTube-канале ANIME BEST. Права на видео принадлежат Kadokawa.

Согласно сюжету, русская девочка по имени Алиса Михайловна Кудзё поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатику Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

Напомним, Алю озвучила певица и радиоведущая Сумирэ Уэсака, которая отлично владеет русским языком.

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