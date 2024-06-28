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Куроки сыграл на замене у NAVI по Dota 2 — «рождённые побеждать» проиграли матч

Куроки сыграл на замене у NAVI по Dota 2 — «рождённые побеждать» проиграли матч
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Один из известнейших игроков в Dota 2 Куро KuroKy Тахасоми сыграл на замене у команды Natus Vincere в матче закрытых отборочных к топ-турниру Elite League Season 2 с призовым фондом $ 800 тыс.

Куроки согласился помочь украинской команде, так как саппорт состава Арман Malady Оразбаев заболел и не мог присутствовать на матче против российской L1GA TEAM. В итоге «рождённые побеждать» с заменой уступили оппоненту со счётом 1:2 и упали в нижнюю сетку отборочных.

На сегодняшний день KuroKy — один из богатейших игроков в «Доту» и капитан команды Nigma Galaxy, сооснователем которой он является. В последний раз в составе NAVI немецкий киберспортсмен выступал в 2014 году. Тогда «рождённые побеждать» заняли 7-8-е место в рамках The International 2014.

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