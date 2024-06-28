HOTU — чемпион России по Counter-Strike 2

Якутская команда HOTU стала победителем чемпионата России по компьютерному спорту – 2024 в дисциплине Counter-Strike 2.

В финале коллектив Ньюргуна swiftsteel Аввакумова переиграл DONTSU Esports, причём исход чемпионства решился в серии дополнительных раундов. Матч завершился со счётом 2:1 (13:5 на карте Nuke, 4:13 на Dust 2 и 16:14 на Ancient).

В итоге HOTU забирает главный денежный приз в размере 800 тыс. рублей, DONTSU Esports как финалист заработала вдвое меньше. Третье место занимает DOSKI x 44 (она увозит домой сумму в 200 тыс. рублей).

Финал чемпионата России по киберспорту прошёл сегодня во Владивостоке. Общий призовой фонд составил 5 млн рублей. Победу по Dota 2 одержала команда bald dynasty.