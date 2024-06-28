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Широ из Team Spirit по CS2 оказался лучшим в «пистолетках» первой половины 2024 года

Широ из Team Spirit по CS2 оказался лучшим в «пистолетках» первой половины 2024 года
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Портал HLTV опубликовал рейтинг лучших игроков в Counter-Strike 2 по показателям в пистолетных раундах матчей на профессиональной сцене дисциплины за первую половину 2024 года.

Снайпер состава Team Spirit по CS2 Дмитрий sh1ro Соколов оказался лучшим в «пистолетках» на турнирах с рейтингом 1.48 за 57 матчей. Следом за ним расположились Давид frozen Чернанский из FaZe Clan и Никола NiKo Ковач из G2 Esports с рейтингом 1.43 за 82 и 76 матчей соответственно.

10 лучших игроков CS2 в «пистолетках» за первую половину 2024 года

10 лучших игроков CS2 в «пистолетках» за первую половину 2024 года

Фото: HLTV

Также в топ-10 по рейтингу пистолетных раундов попали украинский киберспортсмен Валерий b1t Ваховский из Natus Vincere, занявший четвёртую строчку, и ещё один представитель Team Spirit Данил donk Крышковец, остановившийся на седьмом месте рейтинга.

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