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Вечно злой Росомаха — в новом трейлере фильма «Дэдпул 3»

Вечно злой Росомаха — в новом трейлере фильма «Дэдпул 3»
Аудио-версия:
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Кинокомпания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер супергеройского фильма «Дэдпул 3». В ролике показали Росомаху, Догпула, Дэдпула и парочку кровавых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, к своим ролям также вернутся Каран Сони, Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Стефан Капичич и другие. Режиссёром выступил Шон Леви — постановщик «Живой стали», «Главного героя» и «Ночи в музее».

Мировая премьера ленты состоится 26 июля. Дата премьеры фильма в кинотеатрах России пока не раскрывается.

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