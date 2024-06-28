«Мы действительно любим друг друга»: Джереми Реннер — о своих коллегах по «Мстителям»

Недавно исполнитель роли Соколиного глаза Джереми Реннер появился на обложке нового выпуска журнала Men's Health и дал интервью журналистам. В ходе разговора зашла речь об отношениях актёра с коллегами по франшизе «Мстители».

По словам Реннера, между ними всеми сложилась реальная дружба. Поэтому актёр отрицает обвинения, что все их совместные фотографии лишь «показуха для соцсетей».

Я люблю каждого из них. Я бы лучше сел в тюрьму с Дауни-младшим, чем пошёл и сделал бы что-то потрясающее в одиночку. В автокатастрофу я бы предпочёл попасть вместе с Крисом Эвансом.

Ранее Джереми Реннер признался, что у него нет сил играть большие роли после страшного инцидента со снегоуборочной машиной. Сейчас звезда стремится выбирать безопасные для своего здоровья роли, не требующие излишних физических усилий.