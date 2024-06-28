В России растут продажи китайских смартфонов — в 2024 году их доля превысила 80%

Группа «М.Видео-Эльдорадо» поделилась отчётом о продажах смартфонов в России за первое полугодие 2024 года. Согласно предварительным данным, продажи устройств в стране оказались на 24% выше в денежном эквиваленте и на 8% больше — в штучном, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи смартфонов на российском рынке демонстрируют уверенный рост. Одним из важных драйверов продаж стало наличие у ряда моделей ИИ… Также следует отметить и рост продаж в денежном выражении складных и раскладных смартфонов.

За последние полгода жители России приобрели 14,2 млн смартфонов на сумму 344 млрд рублей. Самыми популярными брендами оказались Xiaomi, Tecno, realme, Infinix и Samsung. Также отмечается, что доля китайских смартфонов в первом полугодии в штучном выражении составила 80,5%, а в денежном — 48,7%.