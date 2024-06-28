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Вышел дебютный трейлер перезапуска шоу «Тачка на прокачку» — премьера 24 июля

Вышел дебютный трейлер перезапуска шоу «Тачка на прокачку» — премьера 24 июля
Аудио-версия:
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Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер перезапуска легендарного шоу «Тачка на прокачку». Из ролика стало известно, что премьера проекта состоится 24 июля — в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Вместо рэпера Xzibit ведущим новой передачи выступит знаменитый актёр и комик Крис Редд (Джокер).

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В официальном синопсисе сообщается, что в новой передаче «владельцы смогут превратить свои любимые колотушки в автомобильные шедевры, достойные дорожного движения».

«Тачку на прокачку» — популярная телевизионная программа, выходившая на американском телеканале MTV. В каждом выпуске команда автомехаников и дизайнеров радикально улучшает и чинит автомобиль, который изначально находится в очень плохом состоянии. За три года вещания было выпущено шесть сезонов.

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