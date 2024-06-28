«Капитан Америка 4» стоил более $ 350 млн — это один из самых дорогих фильмов в истории

Журналисты издания World of Reel сообщили, что производственный бюджет картины «Капитан Америка: Дивный новый мир» мог перевалить за $ 375 млн. Если ситуация обстоит действительно так, то проект станет одним из самых дорогих фильмов в истории.

Топ-5 самых дорогих фильмов в истории

«Пираты Карибского моря: На странных берегах» — $ 378,5 млн «Мстители: Финал» — $ 356 млн «Аватар: Путь воды» — $ 350 млн «Форсаж 10» — $ 340 млн «Мстители: Война бесконечности» — $ 321 млн

Изначальный бюджет «Капитана Америки 4» составлял $ 275 млн, однако сумма сильно возросла из-за масштабных 22-дневных пересъёмок. Напомним, грядущая лента станет последней картиной пятой фазы киновселенной Marvel.

Премьера фильма «Капитан Америка 4» состоится 14 февраля 2025 года.