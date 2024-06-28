iPhone 15 подешевел в России до рекордных 70 тысяч рублей — СМИ

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что стоимость смартфона iPhone 15 в России упала до рекордных значений. Если во время выхода устройство продавалось по цене от 125 тысяч рублей, то сейчас гаджет встречается на маркетплейсах по стоимости в 70 тысяч рублей.

Подобную сумму просят за версию смартфона со 128 ГБ памяти. До этого уменьшение цены наблюдалось и в случае с другими устройствами Apple. Так, на прошлой неделе цена iPhone 15 Plus в России упала до 82 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 15 предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджет работает на процессоре Apple A16 Bionic.

Ожидается, что линейка iPhone 16 выйдет уже в сентябре.