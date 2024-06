Знаменитый игрок в Elden Ring с горшком помогает геймерам в аддоне Shadow of the Erdtree

На прошлой недели Elden Ring получила первое и единственное дополнение под названием Shadow of the Erdtree. Однако после выхода геймеры начали массово жаловаться на сломанный баланс и слишком сложных боссов.

Видимо, культовый игрок Let Me Solo Her не мог проигнорировать призывы игроков, поэтому теперь помогает им убивать врагов и в Shadow of the Erdtree. Больше всего фанаты негодуют от босса Мессмера Колосажателя, поэтому именно он и стал главной целью Let Me Solo Her.

Видео доступно на YouTube-канале Let me solo her. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Игрок оставляет знак призыва и помогает другим пользователям одолеть врага в их мирах. В ролике выше Let Me Solo Her расправляется с Мессмером, даже не получив урона.

В видео персонаж знаменитого игрока немного преобразился: теперь он носит плащ и использует другие клинки. Однако главный атрибут в виде горшка на голове остался на месте.