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Сборы «Головоломки 2» превысили результаты первой части за две недели проката

Сборы «Головоломки 2» превысили результаты первой части за две недели проката
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На этой неделе мультфильм «Головоломки 2» превзошёл по сборам первую часть — для этого сиквелу потребовалось две недели. Напомним, оригинальная анимационная картина заработала по всему миру $ 857 млн. Вероятно, к концу недели вторая часть пробьёт отметку в $ 900 млн.

Подобный результат позволил «Головоломке 2» стать шестым в истории Pixar мультфильмом по прибыли. Производственный бюджет картины составил $ 200 млн. Теперь можно с уверенностью сказать, что мультфильм полностью окупился и приносит Pixar исключительно прибыль.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.

Мультфильм вышел в мировом прокате 14 июня.

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