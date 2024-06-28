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Депутат Госдумы допустил замедление работы YouTube в России

Депутат Госдумы допустил замедление работы YouTube в России
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На этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказался по поводу работы видеохостинга YouTube в России. По его словам, замедление сервиса на территории страны выглядит более реалистичным вариантом, чем полная его блокировка.

Сразу скажу, что пока нет ответа на самый популярный вопрос: «Когда его уже заблокируют?». К тому же, скорее всего, регулятор сначала задействует не блокировку, а другую ограничительную меру — замедление скорости доступа.

Также Горелкин добавил, что законопроект о запрете рекламы на заблокированных в России ресурсах затронет YouTube даже в случае возможного замедления. По его словам, в таком случае рекламные интеграции российских блогеров на американской платформе «окажутся вне закона».

А поскольку вариант с замедлением YouTube представляется более реалистичным, чем полная его блокировка, этот сценарий нужно держать в голове всем, кто вовлечён в эту деятельность.
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