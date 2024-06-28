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Анонсирован защищённый смартфон Cubot KingKong ACE 3 со спутниковой системой навигации

Анонсирован защищённый смартфон Cubot KingKong ACE 3 со спутниковой системой навигации
Аудио-версия:
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Компания Cubot анонсировала защищённый смартфон KingKong ACE 3. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G88 и под управлением операционной системы Android 14.

Фото: Cubot

Девайс оснащён 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408 × 1080 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц. Гаджет получил аккумулятор ёмкостью 5100 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 33 Вт, а также защиту от влаги и пыли в соотвествии со стандартами IP68/IP69K.

Производитель подчёркивает, что смартфон Cubot KingKong ACE 3 подойдёт тем, чья работа связана с нахождением в неблагоприятных окружающих условиях. Ко всему прочему, девайс обладает сканером отпечатков пальцев и NFC-модулем. Ещё он поддерживает ГЛОНАСС, Galileo и BEIDOU, которые обеспечивают спутниковую систему навигации.

Продажи Cubot KingKong ACE 3 на мировом рынке стартуют 22 июля. Стоимость устройства пока не раскрывается.

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