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G2 Esports представила нового игрока состава по Counter-Strike 2

G2 Esports представила нового игрока состава по Counter-Strike 2
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Гватемальский киберспортсмен Марио Malbsmd Самаоя присоединился к составу европейской G2 Esports по Counter-Strike 2.

Malbsmd в ростере занял место Неманьи nexa Исаковича, который 18 июня 2024 года был переведён в инактив коллектива. До этого гватемалец представлял такие теги, как Infinity Esports и 00 Nation, а последней командой киберспортсмена была североамериканская M80.

Состав G2 Esports по CS2:

  • Илья m0NESY Осипов;
  • Никола NiKo Ковач;
  • Неманья huNter- Ковач;
  • Расмус HooXi Нилсен;
  • Марио Malbsmd Самаоя;
  • Виктор TaZ Войтас (тренер).

Первым турниром для обновлённого состава G2 Esports станет международный чемпионат Esports World Cup 2024, который пройдёт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 17 по 21 июля 2024 года.

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