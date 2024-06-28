G2 Esports представила нового игрока состава по Counter-Strike 2
Гватемальский киберспортсмен Марио Malbsmd Самаоя присоединился к составу европейской G2 Esports по Counter-Strike 2.
Malbsmd в ростере занял место Неманьи nexa Исаковича, который 18 июня 2024 года был переведён в инактив коллектива. До этого гватемалец представлял такие теги, как Infinity Esports и 00 Nation, а последней командой киберспортсмена была североамериканская M80.
Состав G2 Esports по CS2:
- Илья m0NESY Осипов;
- Никола NiKo Ковач;
- Неманья huNter- Ковач;
- Расмус HooXi Нилсен;
- Марио Malbsmd Самаоя;
- Виктор TaZ Войтас (тренер).
Первым турниром для обновлённого состава G2 Esports станет международный чемпионат Esports World Cup 2024, который пройдёт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 17 по 21 июля 2024 года.
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