G2 Esports представила нового игрока состава по Counter-Strike 2

Гватемальский киберспортсмен Марио Malbsmd Самаоя присоединился к составу европейской G2 Esports по Counter-Strike 2.

Malbsmd в ростере занял место Неманьи nexa Исаковича, который 18 июня 2024 года был переведён в инактив коллектива. До этого гватемалец представлял такие теги, как Infinity Esports и 00 Nation, а последней командой киберспортсмена была североамериканская M80.

Состав G2 Esports по CS2:

Илья m0NESY Осипов;

Никола NiKo Ковач;

Неманья huNter- Ковач;

Расмус HooXi Нилсен;

Марио Malbsmd Самаоя;

Виктор TaZ Войтас (тренер).

Первым турниром для обновлённого состава G2 Esports станет международный чемпионат Esports World Cup 2024, который пройдёт в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 17 по 21 июля 2024 года.