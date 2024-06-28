Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Как таковой цели его выиграть нет»: Коллапс из Spirit по Dota 2 — о турнире от 1win

Игрок состава Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов в интервью для студии освещения турнира 1win Series Dota 2 Summer рассказал о подходе своей команды к данному соревнованию, а также назвал сильнейших героев в патче 7.36c.

Двукратный чемпион The International признался, что к 1win Series Dota 2 Summer «драконы» относятся как к тренировке:

Мы просто тестируем героев, и всё. То, что мы берём в тренировочных матчах, мы берём и на данном турнире. Как таковой цели его выиграть нет. Мы просто именно разогреваемся. Я не думал [кто наш главный оппонент на этом ивенте]. Пусть будет Gaimin Gladiators.

Также про-игрок назвал персонажей, на которых можно поднимать MMR в Dota 2 в патче 7.36c:

Beastmaster можно «поабузить», герой довольно «имбалансный». Elder Titan, возможно, но он не для всех. Broodmother.