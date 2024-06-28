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Донк из Spirit по CS2 стал лучшим по открывающим «фрагам» в первой половине 2024 года

Донк из Spirit по CS2 стал лучшим по открывающим «фрагам» в первой половине 2024 года
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Портал HLTV поделился статистикой, посвящённой лучшим игрокам по открывающим убийствам в матчах профессиональной сцены Counter-Strike 2 в рамках первой половины 2024 года.

Первое место занял 17-летняя звезда состава Team Spirit по CS2 Данил donk Крышковец, показатель которого оказался равен 1.32 при 55 сыгранных картах. Также в тройку вошли российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов из G2 Esports и француз Матьё ZywOo Эрбо из Team Vitality с показателем 1.24.

10 лучших про-игроков CS2 по открывающим «фрагам» первой половины 2024 года

10 лучших про-игроков CS2 по открывающим «фрагам» первой половины 2024 года

Фото: HLTV

Кроме этого, в топ-10 вошли два представителя состава Complexity Gaming Джонатан EliGE Яблоновски и Хокон Hallzerk Фьярли, а на девятом месте расположился тиммейт Монеси Никола NiKo Ковач.

Ранее портал HLTV сообщил, что представитель ростера Team Spirit по CS2 Дмитрий sh1ro Соколов оказался лучшим игроком в пистолетных раундах по итогам первой половины 2024 года.

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