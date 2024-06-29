Valve объявила дату выхода третьего акта ивента «Павшая корона» в Dota 2 — 39 июня

Разработчики Dota 2 обновили сообщение о дате релиза третьей части события «Павшая корона» (Crownfall) в клиенте игры.

Ранее в главном меню было указано «конец июня?», теперь же появилась конкретная дата выхода «Мерзлот Айсрока». Правда, она некорректна — обновление якобы будет доступно с 39 июня.

Фото: Valve

Пользователи предположили, что это шутка от Valve на тему постоянных переносов патчей. Возможно, на самом деле третий акт «Павшей короны» выйдет 9 июля 2024 года.

Ранее Valve забыла продлить событие «Павшая корона». Изначально планировалось, что ивент завершится 1 мая, но дедлайны сместились — при этом разработчики забыли убрать дату окончания из кода игры, поэтому ночью ивент действительно завершился.