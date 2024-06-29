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Вышел трейлер боевика «Ларго Винч: Гнев прошлого» — премьера в России 29 августа

Вышел трейлер боевика «Ларго Винч: Гнев прошлого» — премьера в России 29 августа
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Кинокомпания «Экспонента Фильм» представила дублированный трейлер боевика «Ларго Винч: Гнев прошлого». Премьера третьей части приключений миллиардера Ларго Винча в России состоится уже 29 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат Exponenta Film.

«Ларго Винч: Гнев прошлого» расскажет о похищении сына главного героя — одновременно его обвиняют в убийстве. Бизнес-империя миллиардера начинает рушиться, за ним охотятся спецслужбы, и теперь герою необходимо понять, как связаны между собой эти разрозненные события и только окунувшись в прошлое своей семьи, Ларго Винч сможет противостоять гневу загадочного и всемогущего противника и спасти сына.

К главной роли в третьем фильме вернулся Томер Сисле, одного из важных персонажей сыграл Джеймс Франко, известный по «127 часов».

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