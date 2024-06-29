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Анонсирован OnePlus Tablet Pro — самый мощный в мире планшет с экраном 144 Гц

Анонсирован OnePlus Tablet Pro — самый мощный в мире планшет с экраном 144 Гц
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На этой неделе компания OnePlus анонсировала Tablet Pro — самый мощный в мире планшет. Устройство работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3, который в бенчмарке AnTuTu набирает 2,31 млн баллов.

Фото: OnePlus

Девайс оснащён 12,1-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 7:5, максимальной яркостью в 900 нит, разрешением 3K (3000 × 2120 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Гаджет получил аккумулятор ёмкостью 9150 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Масса устройства составила 584 грамма, а толщина — 6,49 мм. Ко всему прочему, для OnePlus Tablet Pro ещё выпустят чехол, чехол-клавиатуру и стилус Smart Stylus Pro.

Стоимость планшета при конфигурации 8/128 ГБ начинается от $ 385 (~ 32,9 тысячи рублей), а при 16/512 ГБ — от $ 510 (~ 43,6 тысячи рублей). Дата выхода девайса пока не раскрывается.

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