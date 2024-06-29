Хоррор «Тихое место: День первый» вышел в кинотеатрах России

27 июня во всём мире состоялась премьера хоррора «Тихое место: День первый». Официально до кинотеатров России картина не добралась, однако уже 29 июня фильм всё же появился в ассортименте большинства отечественных киносетей.

Посмотреть ленту можно в привычном русском дубляже для стран СНГ. Фильм ужасов показывают в рамках предсеансового обслуживания.

«Тихое место: День первый» рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке — на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров. Хронометраж картины составил 1 час и 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, работавший над «Свиньёй» с Николасом Кейджем.