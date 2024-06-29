Вышел трейлер 3-го сезона сериала «И снова здравствуйте!» c Андреем Мерзликиным

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал дебютный трейлер третьего сезона комедийного сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным. В ролике показали ряд комичных ситуаций и рассказ главного героя о своей жизни.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Проект рассказывает о бандите Борисе, который шантажирует, пытает и убивает людей. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают, однако, проснувшись в морге, протагонист осознаёт, что бессмертен.

Также в актёрский состав шоу вошли Денис Власенко, Алексей Серебряков, Павел Чинарёв, Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Дмитрий Журавлев, Кирилл Жандаров, Татьяна Струженкова, Михаил Полицеймако и другие. Режиссёром выступил Егор Чичканов, работавший над «Ладой Голд».

Премьера первого эпизода продолжения состоится уже 4 июля. Всего в третий сезон войдёт 10 серий — они будут выходить раз в неделю вплоть до сентября.