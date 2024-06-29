Расписание выхода 3-го сезона сериала «И снова здравствуйте!» c Андреем Мерзликиным

4 июля в онлайн-кинотеатре Wink стартует третий сезон комедийно-криминального сериала «И снова здравствуйте!». Шоу рассказывает о бандите Борисе, который шантажирует, пытает и убивает людей. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают, однако проснувшись в морге протагонист осознаёт, что бессмертен.

Всего в третий сезон сериала войдёт 10 эпизодов. Новые серии будут раз в неделю. Финал продолжения состоится 5 сентября.

Расписание выхода 3-го сезона сериала «И снова здравствуйте!»