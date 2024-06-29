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Сериал И снова здравствуйте! (2024) с Андреем Мерзликиным от Wink: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода 3-го сезона сериала «И снова здравствуйте!» c Андреем Мерзликиным
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4 июля в онлайн-кинотеатре Wink стартует третий сезон комедийно-криминального сериала «И снова здравствуйте!». Шоу рассказывает о бандите Борисе, который шантажирует, пытает и убивает людей. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают, однако проснувшись в морге протагонист осознаёт, что бессмертен.

Всего в третий сезон сериала войдёт 10 эпизодов. Новые серии будут раз в неделю. Финал продолжения состоится 5 сентября.

Расписание выхода 3-го сезона сериала «И снова здравствуйте!»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 июля
2-я серия11 июля
3-я серия18 июля
4-я серия25 июля
5-я серия1 августа
6-я серия6 августа
7-я серия15 августа
8-я серия22 августа
9-я серия29 августа
10-я серия5 сентября
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