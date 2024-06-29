Расписание выхода 3-го сезона сериала «И снова здравствуйте!» c Андреем Мерзликиным
4 июля в онлайн-кинотеатре Wink стартует третий сезон комедийно-криминального сериала «И снова здравствуйте!». Шоу рассказывает о бандите Борисе, который шантажирует, пытает и убивает людей. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, но в этот же день его убивают, однако проснувшись в морге протагонист осознаёт, что бессмертен.
Всего в третий сезон сериала войдёт 10 эпизодов. Новые серии будут раз в неделю. Финал продолжения состоится 5 сентября.
Расписание выхода 3-го сезона сериала «И снова здравствуйте!»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 июля
|2-я серия
|11 июля
|3-я серия
|18 июля
|4-я серия
|25 июля
|5-я серия
|1 августа
|6-я серия
|6 августа
|7-я серия
|15 августа
|8-я серия
|22 августа
|9-я серия
|29 августа
|10-я серия
|5 сентября
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