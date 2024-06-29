ViewSonic анонсировала геймерский монитор VX2781-2K-PRO-6 с частотой 240 Гц

На этой неделе производитель ViewSonic анонсировал геймерский монитор VX2781-2K-PRO-6. Компания оценила устройство в $ 219 (~ 18,7 тыс. рублей).

Фото: ViewSonic

Девайс получил 27-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 2560x1440 пикселей (2K), частотой обновления 240 Гц и скоростью отклика в 1 мс. Также экран обладает глубиной цвета 10 бит, яркостью в 400 нит, 100% охватом цветовой гаммы sRGB, 96% DCI-P3 и 90% Adobe RGB.

Ко всему прочему устройство оснащено портами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, аудиоразъёмом на 3,5 мм для наушников и подставкой, которую можно отрегулировать.

На данный момент монитор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 доступен для покупки только в Китае. Дата выхода на глобальном рынке пока не раскрывается.