На этой неделе стало известно, что цифровая премьера хоррора «Тихое место: День первый» состоится 30 июля — картина будет доступна в сервисах Amazon Prime и Apple iTunes. Дата выхода ленты на Blu-ray дисках и в формате 4K пока не раскрывается.

«Тихое место: День первый» рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке — на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров. Хронометраж картины составил 1 час и 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, работавший над «Свиньёй» с Николасом Кейджем.

Премьера фильма в мировом прокате состоялась 27 июня. В кинотеатрах России хоррор начали показывать на два дня позже — 29-го числа.