Вышел трейлер фильма ужасов «Одержимая» — премьера в России 18 июля

На канале Kinoman вышел дублированный трейлер фильма ужасов «Одержимая». В ролике показали завязку сюжета, антураж средневековой Европы и терзания главной героини.

Премьера хоррора в кинотеатрах России состоится 18 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Ulrich Seidl Film Production GmbH.

Согласно синопсису, в 1750 году в австрийской деревне женщина по имени Агнес выходит замуж за незнакомца. Будучи набожной и эмоциональной, она всё больше изолирует себя от сельской жизни и работы. Не находя выхода из своей внутренней тюрьмы, Агнес решается на ужасающий акт насилия.

В актёрский состав ленты вошли Аня Плашг, Мария Хофштеттер, Давид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер, Клаудия Мартини, Агнес Лампль, Камилла Шилия и другие. Кресло режиссёра заняли Вероника Франц и Северина Фиала.