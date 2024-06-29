Такеда Такахаши станет новым бойцом в Mortal Kombat 1 — тизер

Разработчики кровавого файтинга Mortal Kombat 1 из студии NetherRealm опубликовали тизер нового играбельного бойца — им станет Такеда Такахаши. В ролике герой сражается со Скорпионом, демонстрируя множество приёмов.

Дата появления персонажа в Mortal Kombat 1 пока не раскрывается. Ко всему прочему вместе с ним в тайтле появится свежий камео-герой Ферра — карлица, дебютировавшая в 10-й игре серии.

Видео доступно на YouTube-канале Ben-Gun. Права на видео принадлежат NetherRealm.

Ранее ростер бойцов Mortal Kombat 1 пополнился Хоумлендером из сериала «Пацаны» от Amazon. До этого авторы также добавляли в файтинг героев из популярных франшиз.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.