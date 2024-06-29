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Триллер «Тебе не убежать» с Дж. К. Симмонсом выйдет в России 18 июля

Триллер «Тебе не убежать» с Дж. К. Симмонсом выйдет в России 18 июля
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На канале Kinoman вышел дублированный трейлер психологического боевика «Тебе не убежать» с Дж. К. Симмонсом. Из видео стало известно, что премьера фильма в кинотеатрах России состоится 18 июля — спустя почти два месяца после мирового релиза.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Напомним, лента рассказывает о молодой девушке по имени Миранда, страдающей от острой тревоги. В какой-то момент героиня сталкивается с новым ужасом, когда серийный убийца выбирает её в качестве своей новой цели. Чтобы сохранить свою жизнь, ей приходится прятаться от своего преследователя в лесу.

Также в триллере снялись Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Грэм Патрик Мартин, Андрес Велес, Кевин Дж. Куинн и другие. Режиссёром и сценаристом картины выступила Мишель Шумахер — супруга Дж. К. Симмонса.

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