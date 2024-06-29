Для Palworld вышел крупный апдейт с новым островом, PvP-ареной и другим контентом

Разработчики выживача в стиле «Покемонов» Palworld выпустили для тайтла крупный апдейт Sakurajima. Он добавил в игру новый остров Сакурадзима, фракцию «Лунные цветы», рейд, PvP-арену и много другого контента.

Видео доступно на YouTube-канале Pocket Pair. Права на видео принадлежат Pocket Pair, Inc.

Коротко о главном

Игроки теперь могут повышать уровень до 55.

Добавлены новые технологии.

В игре началось временное событие, во время которого с неба будут падать метеориты и припасы.

Добавлен новый торговец.

Добавлено новое оружие.

Добавлены новые предметы.

Добавлена новая косметика.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

В Palworld геймерам необходимо собирать Палов — существ, которые очень похожи на покемонов. Питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству на фабриках, работе на фермах, а также заниматься их разведением. У тайтла 255 тыс. отзывов, причём 93% из них положительные.

Palworld доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.