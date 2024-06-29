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Для Palworld вышел крупный апдейт с новым островом, PvP-ареной и другим контентом

Для Palworld вышел крупный апдейт с новым островом, PvP-ареной и другим контентом
Аудио-версия:
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Разработчики выживача в стиле «Покемонов» Palworld выпустили для тайтла крупный апдейт Sakurajima. Он добавил в игру новый остров Сакурадзима, фракцию «Лунные цветы», рейд, PvP-арену и много другого контента.

Видео доступно на YouTube-канале Pocket Pair. Права на видео принадлежат Pocket Pair, Inc.

Коротко о главном

  • Игроки теперь могут повышать уровень до 55.
  • Добавлены новые технологии.
  • В игре началось временное событие, во время которого с неба будут падать метеориты и припасы.
  • Добавлен новый торговец.
  • Добавлено новое оружие.
  • Добавлены новые предметы.
  • Добавлена новая косметика.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

В Palworld геймерам необходимо собирать Палов — существ, которые очень похожи на покемонов. Питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству на фабриках, работе на фермах, а также заниматься их разведением. У тайтла 255 тыс. отзывов, причём 93% из них положительные.

Palworld доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.

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