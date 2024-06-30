Российская Yellow Submarine прошла на глобальный турнир Elite League с призовым $ 800 тыс.

Состав российской команды Yellow Submarine по Dota 2 успешно прошёл региональную квалификацию и сыграет в финальной части глобального турнира Elite League Season 2.

Неофициальный молодёжный ростер Team Spirit в финале победил 1win со счётом 3:2. При этом на одной из карт «подлодка» получила техническое поражение, нарушив правила перезапуска игры — YeS должна была повторить выбор героев, но забанила не того персонажа.

В других регионах путёвки на турнир выиграли европейская MOUZ, китайская Evil Rabbit, филиппинская Execration, Apex Genesis из США и Infinity из Перу. Позже к ним добавятся приглашённые коллективы — их список пока не раскрывается.

Elite League Season 2 пройдёт в Перу с 25 июля по 4 августа. Призовой фонд соревнований составит $ 800 тыс.