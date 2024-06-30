Чемпион России Никита selfhate Ожиганов назвал лучших керри-героев патча 7.36c в Dota 2

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Киберспортсмен Никита selfhate Ожиганов после победы на чемпионате России по Dota 2 поделился с «Чемпионатом» своими эмоциями от результата и порассуждал о текущей мете игры.

Игрок команды bald dynasty признал, что серия оказалась непростой, но за счёт давления удалось довести дело до победы.

Не сказать, что матч был лёгкий. Тяжело было играть, солнце так отражается в монитор — глаза устают. По матчу: первая игра была уверенная, вторая вышла очень тяжёлой, соперники взяли хороший темп. Третья была равной, но я знал, что когда люди стрессуют, нужно давить — рассказал парням, как действовать, как мы будем играть, и всё получилось.

Ожиганов также отметил, что ему нравится мета 7.36c.

Текущий патч нравится больше, чем предыдущий — хотя считаю, что нужно ещё пофиксить покупку Bracer, потому что это имба на каждом герое. Улучшили моих любимых керри, это очень нравится — осталось только, чтобы «подняли» Morphling.

В конце selfhate выбрал три лучших персонажа на керри-позиции.

Chaos Knight, Ursa и Terrorblade.

28 июня selfhate в составе bald dynasty выиграл чемпионат России по компьютерному спорту в дисциплине Dota 2. В финале команда оказалась сильнее V1dar Gaming со счётом 2:1.